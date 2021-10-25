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«Не мог поверить, что играю с кумиром». Берреттини вспомнил первую встречу с Федерером

«Не мог поверить, что играю с кумиром». Берреттини вспомнил первую встречу с Федерером
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини дал комментарий по поводу 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, а также вспомнил их первую встречу на Уимблдоне, которая завершилась убедительной победой швейцарца со счётом 6:1, 6:2, 6:2.

«Роджер является величайшим послом от тенниса. Я восхищаюсь примером, который он подаёт, и тем временем, которое он уделяет спорту вне корта и вдали от камер. Я чувствую, что он понимает, что у него есть возможность оказывать гораздо более значительное влияние на мир в целом. Будь то его благотворительная деятельность или участие в совете игроков ATP в течение многих лет, он использует спорт и свою популярность, чтобы оказать положительное влияние на людей.

Я вырос, наблюдая за Роджером Федерером и болея за него. Я поддерживал его, как только мог, смотрел за его выступлениями по телевизору, когда он выступал. Но потом настал день, когда я понял, что играю в том же турнире, что и он. С этого момента я больше не мог за него болеть. Я рассказал Роджеру эту историю, так как сейчас мы очень хорошо ладим.

Думаю, именно поэтому он уничтожил меня, когда я играл с ним на Центральном корте и Уимблдоне. Я просто не мог поверить, что играю против своего кумира на одном из самых знаковых кортов тура», — приводит слова Берреттини Tennis Head.

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