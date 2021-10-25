Бублик обыграл россиянина Тюрнева и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

34-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), который продлится до 31 октября.

В стартовом для себя матче Бублик (7) в двух сетах обыграл россиянина Евгения Тюрнева (WC) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 6 минут. Бублик 12 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету 24-летнего Тюрнева — 4 эйса и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде Бублик сразится с немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом.

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в финале 2020 года обыграл хорвата Борну Чорича.