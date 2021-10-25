Фанаты изобразили борьбу за место в Итоговом турнире WTA в стиле сериала «Игра в кальмара»

Арт-аккаунт фанатов тенниса Colacatlee опубликовал в «Инстаграме» изображение, посвящённое борьбе теннисисток за место в Итоговом турнире WTA 2021 года в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 10 по 17 ноября. Рисунок создан в стиле прогремевшего на весь мир сериала от стриминговой платформы Netflix «Игра в Кальмара».

Публикация доступна в «инстаграме» Colacatlee.

На данный момент на турнир квалифицировались 7 теннисисток: Арина Соболенко (Беларусь), Барбора Крейчикова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Мария Саккари (Греция), Ига Свёнтек (Польша), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Паула Бадоса (Испания). Таким образом, остаётся лишь одно вакантное место для участия в турнире.

Отметим, что первая ракетка мира австралийка Эшли Барти также квалифицировалась на турнир, но отказалась от участия в нём, досрочно завершив сезон.