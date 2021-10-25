Анастасия Потапова проиграла Айле Томлянович в первом круге турнира в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение в матче с австралийкой Айлой Томлянович в первом круге турнира в Клуж-Напоке (Румыния) со счётом 2:6, 7:5, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. За весь матч россиянка выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Томлянович 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков при 10 брейк-пойнтах.

Во втором круге представительница России встретится с победителем пары Жаклин Кристиан (Румыния) — Кая Юван (Словакия).

Турнир в Румынии стартовал сегодня, 25 октября. Финальный день соревнований назначен на 31 октября. Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).