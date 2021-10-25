Бублик: я не настолько любитель помечтать, чтобы ставить цель стать первой ракеткой мира

34-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик ответил, какие цели ставит перед собой в дальнейшем. Ранее Бублик вышел во второй круг турнира ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), в двух сетах обыграв россиянина Евгения Тюрнева со счётом 6:3, 6:4.

«На данный момент я провожу лучший сезон в своей карьере. Вообще, я не любитель ставить какие-то цели и задачи, поэтому единственная моя цель – получать удовольствие от игры в теннис, потихонечку прогрессировать, работать и двигаться в правильном направлении. К сожалению или к счастью, я не настолько амбициозен и не настолько любитель помечтать, чтобы ставить цель стать первой ракеткой в мире или выиграть много турниров «Большого шлема». Слепо в это верить и класть на это всю свою жизнь со знаком вопроса – просто не для меня», — приводит слова Бублика пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.