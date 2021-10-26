Шамиль Тарпищев назвал игрока, который присоединится к сборной России на Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал игрока, который присоединится к основному составе сборной России для подготовки и участия в финальной стадии Кубка Дэвиса.
Россию на турнире представят: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Евгений Донской.
«Сафиуллин вошёл шестым игроком в команду. Как минимум чтобы могли нормально тренироваться, играть спарринги. Донской был в команде на Кубке ATP в начале года, климат в коллективе хороший. Если кто-то получает травму, Донской и Сафиуллин будут готовы заменить», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, финал Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Российская команда попала в группу А, где сыграет с командами Испании и Эквадора. Всего участие в соревнованиях примут 18 команд.
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