Новак Джокович выступит на Кубке Дэвиса

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович сыграет в составе сборной Сербии на Кубке Дэвиса. Об этом сообщается в официальном «твиттере» турнира. Помимо Джоковича, за Сербию выступят Филип Краинович, Душан Лайович, Ласло Джере и Миомир Кецманович.

Напомним, турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря. Сербская команда попала в группу F, где сыграет с командами Германии и Австрии. Всего участие в соревнованиях примут 18 команд.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутисты-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.