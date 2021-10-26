Новак Джокович выступит на Кубке Дэвиса

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович сыграет в составе сборной Сербии на Кубке Дэвиса. Об этом сообщается в официальном «твиттере» турнира. Помимо Джоковича, за Сербию выступят Филип Краинович, Душан Лайович, Ласло Джере и Миомир Кецманович.
Напомним, турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря. Сербская команда попала в группу F, где сыграет с командами Германии и Австрии. Всего участие в соревнованиях примут 18 команд.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутисты-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.
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