Даниил Медведев рассказал, как Новак Джокович оказался для него полезнее психолога

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как слова лидера рейтинга ATP Новака Джоковича помогли ему даже больше, чем наставления психолога.

«Во время Открытого чемпионата США я много работал с психологом. Она пыталась помочь мне. Однако слова Джоковича после его поражения на Олимпиаде помогли мне больше, чем слова психолога. Он говорил, что все поражения на Олимпийских играх сделали его сильнее в преддверии предстоящих турниров», — приводит слова Медведева Daily Express, ссылаясь на We Love Tennis.

Медведев и Джокович выступали на Олимпиаде 2020 года в Токио, однако им не удалось завоевать медалей. Россиянин проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале, а серб в полуфинале уступил немцу Александру Звереву, после чего проиграл Карреньо-Бусте в матче за бронзу.