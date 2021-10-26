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Даниил Медведев рассказал, как Новак Джокович оказался для него полезнее психолога

Даниил Медведев рассказал, как Новак Джокович оказался для него полезнее психолога
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как слова лидера рейтинга ATP Новака Джоковича помогли ему даже больше, чем наставления психолога.

«Во время Открытого чемпионата США я много работал с психологом. Она пыталась помочь мне. Однако слова Джоковича после его поражения на Олимпиаде помогли мне больше, чем слова психолога. Он говорил, что все поражения на Олимпийских играх сделали его сильнее в преддверии предстоящих турниров», — приводит слова Медведева Daily Express, ссылаясь на We Love Tennis.

Медведев и Джокович выступали на Олимпиаде 2020 года в Токио, однако им не удалось завоевать медалей. Россиянин проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале, а серб в полуфинале уступил немцу Александру Звереву, после чего проиграл Карреньо-Бусте в матче за бронзу.

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