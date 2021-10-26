Эмма Радукану: ко мне надо проявлять терпение. В последние недели я многое узнала о себе
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18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, заявила, что не испытывает какого-либо давления. После победы на US Open Радукану проиграла в первом же матче на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
«Не думаю, что на меня оказывают какое-либо давление. Мне кажется, что в отношении меня другие должны проявлять больше терпения.
Чувствую, что остаюсь тем же человеком, что и была. У меня остался тот же подход к игре. Я действительно получаю сейчас удовольствие от тенниса. В долгосрочной перспективе понимаю, у меня будут как взлёты, так и падения. За последние несколько недель я многое узнала о себе», — приводит слова Эммы Радукану Eurosport.co.uk.
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