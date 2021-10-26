Берреттини прокомментировал выход на Итоговый турнир ATP

Седьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини дал комментарий по поводу своей квалификации на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.

«Мои слова не могут описать то счастье, которое я чувствую в своём сердце… Действительно не могу описать, насколько я счастлив. Надеюсь, что страна гордится мной», — приводит слова Берреттини «твиттер» ATP.

Для Берреттини это второй Итоговый турнир в карьере. В 2019 году он завершил выступление на стадии группового этапа.



Действующим победителем является Даниил Медведев, который в прошлом году в финальной встрече оказался сильнее австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. В этом году Тим не примет участия в соревнованиях.