Бадоса и Мугуруса снялись с Кубка Федерации после попадания на Итоговый турнир WTA

Испанские теннисистки Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса отказались от участия в Кубке Федерации после квалификации на Итоговый турнир WTA.

«Мне жаль объявлять, что я не буду с испанской командой в Праге. Мне больно принимать это решение, но делаю это из-за календаря.



Надеюсь, что в будущем помогу команде и проживу великие моменты вместе со всеми. В этот раз мне придётся болеть на расстоянии. Удачи, девочки!» — написала Бадоса в своём «твиттере».

Мугуруса будет участвовать в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде в четвёртый раз, а её лучший результат был достигнут в 2015 году, когда она показала идеальный итог 3-0 на групповом этапе, а затем уступила в полуфинале чемпионке Агнешке Радваньске.



Для Паулы Бадосы этот турнир станет дебютным.