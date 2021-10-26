Бадоса и Мугуруса снялись с Кубка Федерации после попадания на Итоговый турнир WTA
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Испанские теннисистки Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса отказались от участия в Кубке Федерации после квалификации на Итоговый турнир WTA.
«Мне жаль объявлять, что я не буду с испанской командой в Праге. Мне больно принимать это решение, но делаю это из-за календаря.
Надеюсь, что в будущем помогу команде и проживу великие моменты вместе со всеми. В этот раз мне придётся болеть на расстоянии. Удачи, девочки!» — написала Бадоса в своём «твиттере».
Мугуруса будет участвовать в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде в четвёртый раз, а её лучший результат был достигнут в 2015 году, когда она показала идеальный итог 3-0 на групповом этапе, а затем уступила в полуфинале чемпионке Агнешке Радваньске.
Для Паулы Бадосы этот турнир станет дебютным.
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