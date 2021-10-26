Кики Бертенс ждёт ребёнка

Бывшая нидерландская теннисистка Кики Бертенс объявила в своём «инстаграме», что ждёт ребёнка.
Спортсменку уже успели поздравить россиянка Светлана Кузнецова, испанки Карла Суарес-Наварро и Паула Бадоса, а также многие другие.
Кики Бертенс — полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалистка Финала тура WTA в парном разряде, победительница 20 турниров WTA.
Напомним, нидерландская спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпийских игр — 2020 в Токио.
«Вот и всё. Какой это был путь! От застенчивой маленькой девочки со множеством страхов – к независимой женщине, игравшей на крупнейших кортах. Пришло время прощаться. Благодаря этому прекрасному спорту я много узнала о себе, о мире и встретила столько невероятных людей. Это навсегда останется со мной», — написала в конце июля 2021 года теннисистка.
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