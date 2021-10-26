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Людмила Самсонова провела самый высотный матч в истории тенниса

Людмила Самсонова провела самый высотный матч в истории тенниса
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Российская теннисистка Людмила Самсонова и представительница Италии Жасмин Паолини перед стартом на турнире в Курмаёре провели самый высотный матч в истории игры. Они поднялись на пик Пуант Эльбронер в горном массиве Монблан и сыграли на высоте 3 466 метров.

Девушки побили рекорд Роджера Федерера и Линдси Вонн. В 2014 году они сыграли на перевале Юнгфрауйох в Бернских Альпах на высоте 3 454 метра.

Самсонова — 42-я ракетка мира, победительница турнира WTA-500 в Берлине — 2021 (Германия).

Турнир в Курмаёре стартовал вчера, 25 октября. Финальный день соревнований назначен на 31 октября. Матчи проходят на хардовом покрытии, а призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Ранее этот турнир никогда не проводился.

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