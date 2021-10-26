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Самсонова уверенно вышла во второй круг турнира в Курмайёре

Самсонова уверенно вышла во второй круг турнира в Курмайёре
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Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Стефани Вагнер в первом круге турнира в Курмайёре (Италия) со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Самсонова за весь матч выполнила 10 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. У Вагнер 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из 5.

В следующем круге 22-летняя россиянка встретится с Алёной Большовой (Испания), которая обыграла в первом матче Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

Турнир в Курмайёре стартовал вчера, 25 октября. Финальный день соревнований назначен на 31 октября. Матчи проходят на хардовом покрытии, а призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Ранее этот турнир никогда не проводился.

Курмайёр. 1-й круг
26 октября 2021, вторник. 14:15 МСК
Стефани Вагнер
316
Германия
Стефани Вагнер
С. Вагнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
42
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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