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Стефанос Циципас обыграл Григора Димитрова на старте турнира в Вене

Стефанос Циципас обыграл Григора Димитрова на старте турнира в Вене
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Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В стартовом матче Циципас (1) в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Циципас 6 раз подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Димитрова — 10 эйсов и 2 двойные ошибки.

Отметим, что на прошедшем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) Димитрову удалось обыграть вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

В следующем раунде Циципас сразится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) – Фрэнсис Тиафо (США).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не сможет защитить титул, так как в данный момент участвует в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).

Вена. 1-й круг
26 октября 2021, вторник. 17:15 МСК
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		4  
         
Григор Димитров
22
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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