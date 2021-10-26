Стефанос Циципас обыграл Григора Димитрова на старте турнира в Вене

Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
В стартовом матче Циципас (1) в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Циципас 6 раз подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Димитрова — 10 эйсов и 2 двойные ошибки.
Отметим, что на прошедшем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) Димитрову удалось обыграть вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.
В следующем раунде Циципас сразится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) – Фрэнсис Тиафо (США).
Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не сможет защитить титул, так как в данный момент участвует в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).
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