Виктория Азаренко показала, как отдыхает с сыном на Багамах
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Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко опубликовала в «Инстаграме» милое фото с сыном Лео с отдыха на Багамах.
Публикация доступна в «инстаграме» Виктории Азаренко.
32-летняя Азаренко — обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии, олимпийская чемпионка в миксте и бронзовый призёр в одиночном разряде на Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания).
В данный момент Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге WTA. В текущем сезоне Виктория не выигрывала турниры, её лучший результат в одиночном разряде – финал прошедшего ранее турнира WTA-1000. Азаренко в трёх сетах проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (2:7).
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