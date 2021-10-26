Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Вене, где сыграет с Алексом де Минором

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
В стартовом для себя матче Зверев (2) в двух сетах обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Зверев 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Краиновича — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В следующем раунде Зверев встретится с австралийцем Алексом де Минором.
Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не сможет защитить титул, так как в данный момент участвует в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).
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