Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в 1/4 турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), который продлится до 31 октября.

В матче 1/8 финала Рублёв и Хачанов одержали разгромную победу над соотечественниками Евгением Тюрневым и Даниилом Голубевым (WC). Встреча продлилась 47 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Рублёва/Хачанова. Рублёв и Хачанов 7 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Тюрнева и Голубева — 1 эйс и 5 двойных ошибок.

За право выйти в полуфинал домашнего турнира Рублёв и Хачанов сразятся с Денисом Шаповаловым (Канада) и Роханом Бопанной (Индия), которые ранее обыграли вторых сеяных Равена Класена (ЮАР) и Бена Маклаклана (Япония).