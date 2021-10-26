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Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Курмайёре

Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Курмайёре
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22-летняя российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг нового турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия), который продлится до 31 октября.

В матче первого круга Калинская в двух сетах обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Калинская 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Тревизан — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Калинская сразится с американкой Элисон Риске (6).

Призовой фонд турнира в Курмайёре составил более $ 235 тыс. Ранее с соревнований снялись первые сеяные — Онс Жабер (Тунис, 1) и Камила Джорджи (Италия, 2).

Курмайёр. 1-й круг
26 октября 2021, вторник. 20:35 МСК
Анна Калинская
114
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Мартина Тревизан
113
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Комментарии
Новости. Теннис
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