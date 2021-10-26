Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Курмайёре

22-летняя российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг нового турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия), который продлится до 31 октября.

В матче первого круга Калинская в двух сетах обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Калинская 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Тревизан — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Калинская сразится с американкой Элисон Риске (6).

Призовой фонд турнира в Курмайёре составил более $ 235 тыс. Ранее с соревнований снялись первые сеяные — Онс Жабер (Тунис, 1) и Камила Джорджи (Италия, 2).