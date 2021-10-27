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Даниил Медведев дал совет Иге Свёнтек перед первым для неё Итоговым чемпионатом WTA

Даниил Медведев дал совет Иге Свёнтек перед первым для неё Итоговым чемпионатом WTA
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев дал совет польской теннисистке Иге Свёнтек в преддверии первого для неё Итогового чемпионата WTA. Это произошло во время совместного прямого эфира спортсменов в «Инстаграме».

«Оставайся сосредоточенной, если ты ведёшь 5:1, даже если это третий сет, даже если у тебя матчбол. Просто оставайся сосредоточенной. Это главный совет. Постарайся закончить матч, не разговаривай со своей командой, не проявляй эмоций», — приводятся слова Даниила Медведева в «твиттере» журналистки Рим Абулейль.

Посмотреть фотографию Медведева и Свёнтек можно в официальном «твиттере» журналистки.

Также Ига Свёнтек предложила Даниилу Медведеву сменить псевдоним с Осьминога на Кренделёк.

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