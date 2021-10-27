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Премьер штата Виктория: мы не будем делать послаблений для невакцинированных. Вопрос решён

Премьер штата Виктория: мы не будем делать послаблений для невакцинированных. Вопрос решён
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Премьер-министр штата Виктория, на территории которого пройдет Australian Open, Дэниэл Эндрюс заявил, что не планирует делать никаких поблажек для невакцинированных теннисистов, которые планируют в январе 2022 года сыграть на австралийском мэйджоре.

«Хочу дать понять каждому жителю штата, что моё правительство не планирует делать никаких послаблений для невакцинированных теннисистов. Как я смогу попросить вакцинироваться болельщиков на трибунах или же обслуживающий персонал турнира, если даже игроки этого не делают. Так что вопрос решён — никаких послаблений в плане прививок не будет», — цитирует Эндрюса The Guardian.

Ранее появилась информация о том, что в Открытом чемпионате Австралии смогут принять участие и невакцинированные игроки — для этого им придётся отбыть двухнедельный карантин.

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