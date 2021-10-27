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Южный оценил шансы Медведева защитить чемпионкий титул на Итоговом турнире ATP

Южный оценил шансы Медведева защитить чемпионкий титул на Итоговом турнире ATP
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Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный назвал преимущество, которое должно помочь Даниилу Медведеву второй год подряд стать победителем Итогового турнира АТР.

«Думаю, что Медведев может выиграть в Турине. В отличие от ряда других теннисистов, Даниил уже обеспечил себе участие в турнире и планомерно к нему готовится. При этом ещё не все восемь участников определены. Многие теннисисты сейчас будут выкладываться на оставшихся турнирах в Петербурге, Вене, Стокгольме и Париже, чтобы попасть в число восьми лучших, в результате физически могут подойти к нему не в самой лучшей форме. Вообще, конец сезона обычно очень непредсказуем», — цитирует Южного «RT на русском».

Ранее на ATP Finals, помимо Медведева, квалифицировались серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и ещё один представитель России Андрей Рублёв.

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