Южный оценил шансы Медведева защитить чемпионкий титул на Итоговом турнире ATP

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный назвал преимущество, которое должно помочь Даниилу Медведеву второй год подряд стать победителем Итогового турнира АТР.
«Думаю, что Медведев может выиграть в Турине. В отличие от ряда других теннисистов, Даниил уже обеспечил себе участие в турнире и планомерно к нему готовится. При этом ещё не все восемь участников определены. Многие теннисисты сейчас будут выкладываться на оставшихся турнирах в Петербурге, Вене, Стокгольме и Париже, чтобы попасть в число восьми лучших, в результате физически могут подойти к нему не в самой лучшей форме. Вообще, конец сезона обычно очень непредсказуем», — цитирует Южного «RT на русском».
Ранее на ATP Finals, помимо Медведева, квалифицировались серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и ещё один представитель России Андрей Рублёв.
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