Южный — о шансах России в Кубке Дэвиса: наши ребята приучили к самым высоким результатам

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный оценил шансы сборной России одержать победу на финальной стадии Кубка Дэвиса. В понедельник, 25 октября, стал известен список российских игроков, которые отправятся в Мадрид.



«В состав, по сути, вошли все наши лучшие теннисисты. Больше некому играть. Если кто-то будет не готов выступить, то придётся справляться без него. Два года назад играли без Медведева, но показали достойный результат, добравшись до полуфинала.



Конечно же, от сборной России будут ждать только победы. Наши ребята хорошо выступают и приучили к самым высоким результатам. Тем более что в начале года уже была командная победа в Австралии на Кубке ATP. Однако конец сезона — очень непредсказуемый период по результатам.



Серьёзные соперники? На самом деле в Кубке Дэвиса их достаточно много: это Италия с Маттео Берреттини, Сербия с Новаком Джоковичем и Филипом Краиновичем, Канада с Денисом Шаповаловым, Германия с Александром Зверевым. Испанию я бы также не стал сбрасывать со счетов. Из-за травмы на турнире не выступит Рафаэль Надаль, но состав команды очень приличный», — цитирует Южного «RT на русском».



Напомним, турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря. Российская команда попала в группу А, где сыграет с командами Испании и Эквадора. Всего участие в соревнованиях примут 18 команд.