Россиянка Камилла Рахимова уступила американке Энн Ли на старте турнира в Курмайёре

Российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться во второй круг нового турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия), который продлится до 31 октября.

В стартовом для себя матче Рахимова в трёх сетах уступила представительнице США Энн Ли (9) со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Ли — 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 8.

Отметим, что несколько дней назад Ли завоевала первый титул на уровне WTA на турнире в Тенерифе (Испания).

Призовой фонд турнира в Курмайёре составил более $ 235 тыс. Ранее с соревнований снялись первые сеяные — Онс Жабер (Тунис, 1) и Камила Джорджи (Италия, 2).