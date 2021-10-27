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Россиянка Камилла Рахимова уступила американке Энн Ли на старте турнира в Курмайёре

Россиянка Камилла Рахимова уступила американке Энн Ли на старте турнира в Курмайёре
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Российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться во второй круг нового турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия), который продлится до 31 октября.

В стартовом для себя матче Рахимова в трёх сетах уступила представительнице США Энн Ли (9) со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Ли — 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 8.

Отметим, что несколько дней назад Ли завоевала первый титул на уровне WTA на турнире в Тенерифе (Испания).

Призовой фонд турнира в Курмайёре составил более $ 235 тыс. Ранее с соревнований снялись первые сеяные — Онс Жабер (Тунис, 1) и Камила Джорджи (Италия, 2).

Курмайёр. 1-й круг
27 октября 2021, среда. 14:50 МСК
Камилла Рахимова
118
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Энн Ли
48
США
Энн Ли
Э. Ли
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