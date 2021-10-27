Шаповалов — о Медведеве, Звереве и Циципасе: не сказал бы, что они играют лучше меня
Поделиться
13-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов ответил, согласен ли с тем, что на данный момент отстаёт от уровня Даниила Медведева, Александра Зверева и Стефаноса Циципаса.
«Я с этим не согласен. Думаю, у каждого идёт по-своему. Не нужно забывать, что я играл в полуфинале Уимблдона в этом году, и я считаю, что это большое достижение, большой шаг. Возможно, они показывают более стабильные результаты, но я бы не сказал, что они играют лучше меня, даже если смотреть наши личные встречи – у нас у всех всё достаточно ровно. Мне кажется, что каждый идёт по-своему. Может быть, один год они лучше играют, другой – я буду лучше играть. Я это так вижу», — приводит слова Шаповалова пресс-служба турнира ATP-250 в Санкт-Петербурге.
Комментарии
- 27 октября 2021
-
20:48
-
20:25
-
20:16
-
19:54
-
18:24
-
17:22
-
16:45
-
16:04
-
13:46
-
13:17
-
10:43
-
10:05
-
09:47
-
09:08
-
00:22
-
00:14
- 26 октября 2021
-
22:06
-
21:46
-
21:26
-
20:44
-
20:33
-
20:10
-
19:00
-
18:08
-
16:04
-
15:10
-
14:12
-
13:42
-
13:21
-
12:57
-
12:03
-
10:57
-
09:20
-
07:56
-
07:38
Партнерский контент