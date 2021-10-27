Шаповалов — о Медведеве, Звереве и Циципасе: не сказал бы, что они играют лучше меня

13-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов ответил, согласен ли с тем, что на данный момент отстаёт от уровня Даниила Медведева, Александра Зверева и Стефаноса Циципаса.

«Я с этим не согласен. Думаю, у каждого идёт по-своему. Не нужно забывать, что я играл в полуфинале Уимблдона в этом году, и я считаю, что это большое достижение, большой шаг. Возможно, они показывают более стабильные результаты, но я бы не сказал, что они играют лучше меня, даже если смотреть наши личные встречи – у нас у всех всё достаточно ровно. Мне кажется, что каждый идёт по-своему. Может быть, один год они лучше играют, другой – я буду лучше играть. Я это так вижу», — приводит слова Шаповалова пресс-служба турнира ATP-250 в Санкт-Петербурге.