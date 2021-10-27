Андрей Рублёв одержал уверенную победу на старте турнира в Санкт-Петербурге

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), финал которого состоится 31 октября.

В стартовом для себя матче Рублёв (1) в двух сетах обыграл представителя Беларуси Илью Ивашко со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Ивашко — 4 эйса и 1 двойная ошибка.

В следующем раунде действующий чемпион турнира Рублёв встретится с победителем матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. В 2020 году Рублёв в борьбе за титул обыграл хорвата Борну Чорича.