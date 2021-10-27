Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв одержал уверенную победу на старте турнира в Санкт-Петербурге

Андрей Рублёв одержал уверенную победу на старте турнира в Санкт-Петербурге
Комментарии

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), финал которого состоится 31 октября.

В стартовом для себя матче Рублёв (1) в двух сетах обыграл представителя Беларуси Илью Ивашко со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Ивашко — 4 эйса и 1 двойная ошибка.

В следующем раунде действующий чемпион турнира Рублёв встретится с победителем матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. В 2020 году Рублёв в борьбе за титул обыграл хорвата Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 2-й круг
27 октября 2021, среда. 18:45 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Илья Ивашко
46
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021