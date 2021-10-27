Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Курмайёре, где сразится с Калинской
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия), который продлится до 31 октября.
В матче второго круга Самсонова (3) в двух сетах обыграла представительницу Испании Алёну Большову со счётом 6:3, 6:3. Их встреча продлилась 1 час 14 минут. Самсонова 8 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Большовой — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 3.
За выход в полуфинал Самсонова поборется с соотечественницей Анной Калинской.
Призовой фонд турнира в Курмайёре составил более $ 235 тыс. Ранее с соревнований снялись первые сеяные — Онс Жабер (Тунис, 1) и Камила Джорджи (Италия, 2).
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