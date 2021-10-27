Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Курмайёре, где сразится с Калинской

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Курмайёре, где сразится с Калинской
Комментарии

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия), который продлится до 31 октября.

В матче второго круга Самсонова (3) в двух сетах обыграла представительницу Испании Алёну Большову со счётом 6:3, 6:3. Их встреча продлилась 1 час 14 минут. Самсонова 8 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Большовой — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 3.

За выход в полуфинал Самсонова поборется с соотечественницей Анной Калинской.

Призовой фонд турнира в Курмайёре составил более $ 235 тыс. Ранее с соревнований снялись первые сеяные — Онс Жабер (Тунис, 1) и Камила Джорджи (Италия, 2).

Курмайёр. 2-й круг
27 октября 2021, среда. 21:10 МСК
Алёна Большова
175
Испания
Алёна Большова
А. Большова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
42
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021