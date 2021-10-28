Эжени Бушар объявила о скором возвращении на корт. Она не играла с марта

Экс пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар объявила о скором возвращении на корт.
Напомним, в начале июня 27-летней Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы. Последний матч Эжени провела в марте на турнире WTA-250 в Монтеррее (Мексика), где в первом круге проиграла китаянке Чжу Линь со счётом 5:7, 6:7 (3:7).
«Я была у врача на прошлой неделе, он сказал, что всё идёт хорошо и по плану, но он хочет, чтобы я немного укрепила своё плечо, прежде чем вернусь на корт. Мне необходимо ещё пару недель интенсивной физкультуры, и тогда я наконец спустя пять месяцев выйду на корт», — приводит слова Бушар Tennis.com.
Бушар – победительница одного турнира WTA. В 2014 году канадская теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году Бушар выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции.
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