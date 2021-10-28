Борис Беккер назвал наиболее сильную сторону Доминика Тима

Чемпион шести турниров «Большого шлема» Борис Беккер рассказал, в чём видит главное преимущество победителя Открытого чемпионата США 2020 года Доминика Тима.

«Его воля к победе. Очень немногие работают усерднее, более дисциплинированы и обладают такой непреклонной волей. Вот почему он выиграл US Open и вот почему он был одним из лучших игроков в мире на протяжении многих лет», — приводит слова Беккера Tennis World USA, ссылаясь на Neue.

Напомним, в конце июня этого года Доминик Тим не смог продолжить борьбу в матче второго круга на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Тим встречался с представителем Франции Адрианом Маннарино.

При счёте 5:2 в первом сете в свою пользу Тим повредил запястье при ударе справа и решил сняться с турнира. С тех пор австрийский теннисист восстанавливается от травмы.

На счету 28-летнего теннисиста 17 титулов под эгидой ATP.