Борис Беккер назвал наиболее сильную сторону Доминика Тима

Чемпион шести турниров «Большого шлема» Борис Беккер рассказал, в чём видит главное преимущество победителя Открытого чемпионата США 2020 года Доминика Тима.
«Его воля к победе. Очень немногие работают усерднее, более дисциплинированы и обладают такой непреклонной волей. Вот почему он выиграл US Open и вот почему он был одним из лучших игроков в мире на протяжении многих лет», — приводит слова Беккера Tennis World USA, ссылаясь на Neue.
Напомним, в конце июня этого года Доминик Тим не смог продолжить борьбу в матче второго круга на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Тим встречался с представителем Франции Адрианом Маннарино.
При счёте 5:2 в первом сете в свою пользу Тим повредил запястье при ударе справа и решил сняться с турнира. С тех пор австрийский теннисист восстанавливается от травмы.
На счету 28-летнего теннисиста 17 титулов под эгидой ATP.
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