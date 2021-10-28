Маррей: не собираюсь и дальше проигрывать во вторых и третьих раундах
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Британский теннисист Энди Маррей поделился амбициозными планами на ближайшее будущее.
«Я не собираюсь и дальше проигрывать во вторых и третьих раундах турниров. Буду прибавлять и прорыв в результатах однозначно будет — через неделю, две или несколько месяцев. Это случится. И мне бы, конечно же, хотелось, чтобы дело шло быстрее, чем сейчас.
Несколько дней назад я уже обыграл парня из топ-10, который в этом году был в полуфинале Уимблдона и выиграл «Мастерс». Не понимаю, почему я не могу делать это снова и снова», — цитирует Маррея официальный сайт АТР.
В настоящее время 34-летний британец является 156-й ракеткой мира. В 2021 году он одержал 18 побед в 32 сыгранных матчах. Маррей полностью пропустил грунтовый сезон.
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