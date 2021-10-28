«О записке от воров впервые слышу». Елена Веснина раскрыла подробности ограбления её дома

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина поделилась подробностями ограбления её дома. Напомним, 23 сентября воры вернули Весниной похищенные медали. Неизвестные оставили награды на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живёт спортсменка. Также сообщалось, что к медалям злоумышленники приложили коробку конфет и записку с извинениями.

«Главное, что в тот момент никого из нас не было дома, никто не пострадал. А так было очень-очень неприятно, гадко и обидно. Хотелось закрыться, спрятаться, ни с кем ничего не обсуждать.

Следователь сказал, что орудовали профессионалы. Всё сделали достаточно чисто, быстро. С сейфом помучились минут 10–15, забрали все драгоценности, которые там были. Думаю, грабители шли не за медалями. Я не хранила их в сейфе, награды были в отдельной сумке. Похоже, её воры просто прихватили, не особо понимая, что внутри. Медали они мне подкинули обратно через пару недель.

О записке с извинениями впервые слышу. Знаю, что была коробка конфет, а медали спрятали в букет цветов. Оперативники этот букет изъяли. Ведь следствие продолжается. Медали сейчас у меня. А о драгоценностях пришлось перестать думать.

Не такие пропащие у нас воры, раз вернули награды? Может, потому, что дело получило огласку в СМИ. Или из-за того, что по воровским законам ещё со времен войны нельзя красть медали и ордена… Вообще давайте оставим эту тему. А то у нас сейчас получится, что грабители — какие-то благородные люди!» — цитируют Веснину «Аргументы и факты».