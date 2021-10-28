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«О записке от воров впервые слышу». Елена Веснина раскрыла подробности ограбления её дома

«О записке от воров впервые слышу». Елена Веснина раскрыла подробности ограбления её дома
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Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина поделилась подробностями ограбления её дома. Напомним, 23 сентября воры вернули Весниной похищенные медали. Неизвестные оставили награды на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живёт спортсменка. Также сообщалось, что к медалям злоумышленники приложили коробку конфет и записку с извинениями.

«Главное, что в тот момент никого из нас не было дома, никто не пострадал. А так было очень-очень неприятно, гадко и обидно. Хотелось закрыться, спрятаться, ни с кем ничего не обсуждать.

Следователь сказал, что орудовали профессионалы. Всё сделали достаточно чисто, быстро. С сейфом помучились минут 10–15, забрали все драгоценности, которые там были. Думаю, грабители шли не за медалями. Я не хранила их в сейфе, награды были в отдельной сумке. Похоже, её воры просто прихватили, не особо понимая, что внутри. Медали они мне подкинули обратно через пару недель.

О записке с извинениями впервые слышу. Знаю, что была коробка конфет, а медали спрятали в букет цветов. Оперативники этот букет изъяли. Ведь следствие продолжается. Медали сейчас у меня. А о драгоценностях пришлось перестать думать.

Не такие пропащие у нас воры, раз вернули награды? Может, потому, что дело получило огласку в СМИ. Или из-за того, что по воровским законам ещё со времен войны нельзя красть медали и ордена… Вообще давайте оставим эту тему. А то у нас сейчас получится, что грабители — какие-то благородные люди!» — цитируют Веснину «Аргументы и факты».

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