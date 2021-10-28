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Карацев рассказал о причинах поражения на турнире в Санкт-Петербурге

Карацев рассказал о причинах поражения на турнире в Санкт-Петербурге
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Россиянин Аслан Карацев прокомментировал поражение в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия). Он уступил представителю Австралии Джону Миллману в двух сетах — 3:6, 2:6.

«Накопилась усталость. Думаю, и физическая, и психологическая. Конец октября, не ожидал, что буду свежим, но должен был придерживаться плана, играть каждый мяч и более позитивно настраиваться на матч. Даже несмотря на то, что у меня не получалось то, что я задумал, мне не стоило убегать в негатив.

В чём проявлялся негатив? Не двигался так, как хотел, ноги встали. Мысли были больше негативные, чем позитивные.

Миллман? Безусловно, он хорошо играл и в начале, и в конце. У него было очень мало невынужденных ошибок. Он очень хорошо двигался, неплохо подавал, не отдавал ничего просто так», — цитирует Карацева «Матч ТВ».

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