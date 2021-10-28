Радукану уверенно обыграла румынку Богдан во 2-м круге турнира в Клуж-Напоке

23-я ракетка мира британка Эмма Радукану одержала вторую победу на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

18-летняя Радукану пробилась во второй круг соревнований. Британка в двух сетах обыграла представительницу Румынии Ану Богдан (106-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Радукану не выполнила ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Богдан — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 4.

В следующем раунде третий номер посева Радукану сразится с представительницей Украины Мартой Костюк.

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).