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Радукану уверенно обыграла румынку Богдан во 2-м круге турнира в Клуж-Напоке

Радукану уверенно обыграла румынку Богдан во 2-м круге турнира в Клуж-Напоке
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23-я ракетка мира британка Эмма Радукану одержала вторую победу на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

18-летняя Радукану пробилась во второй круг соревнований. Британка в двух сетах обыграла представительницу Румынии Ану Богдан (106-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Радукану не выполнила ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Богдан — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 4.

В следующем раунде третий номер посева Радукану сразится с представительницей Украины Мартой Костюк.

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).

Клуж-Напока-2. 2-й круг
28 октября 2021, четверг. 15:40 МСК
Эмма Радукану
23
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Ана Богдан
106
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
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