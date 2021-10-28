Бывшая 8-я ракетка мира Юрген Мельцер завершил карьеру

40-летний австрийский теннисист Юрген Мельцер завершил профессиональную карьеру.
Его последним матчем стала парная встреча первого круга турнира категории ATP-500 в Вене вместе с немцем Александром Зверевым. Там теннисисты проиграли австралийцу Джону Пирсу и словаку Филипу Полашеку в двух сетах со счётом 6:7, 5:7.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» Юргена Мельцера.
За свою карьеру Юрген Мельцер выиграл 5 титулов ATP в одиночном разряде и становился 8-й ракеткой мира.
Его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде стал полуфинал «Ролан Гаррос» 2010 года, в котором Мельцер в трёх сетах уступил будущему победителю испанцу Рафаэлю Надалю. Мельцер также выиграл два турнира «Большого шлема» в парном разряде и ещё один в миксте.
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