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Халеп пробилась в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке, уверенно обыграв россиянку Грачёву

Халеп пробилась в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке, уверенно обыграв россиянку Грачёву
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18-я ракетка мира румынка Симона Халеп одержала вторую победу на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

30-летняя Халеп пробилась в четвертьфинал соревнований. Симона в двух сетах обыграла россиянку Варвару Грачёву (81-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Халеп выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Грачёвой — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Симона Халеп сразится со своей соотечественницей Жаклин Кристиан, которая во втором круге турнира оказалась сильнее австралийки Айлы Томлянович (7:6, 7:5).

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).

Клуж-Напока-2. 2-й круг
28 октября 2021, четверг. 18:05 МСК
Симона Халеп
18
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Варвара Грачёва
81
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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