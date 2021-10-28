Халеп пробилась в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке, уверенно обыграв россиянку Грачёву

18-я ракетка мира румынка Симона Халеп одержала вторую победу на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

30-летняя Халеп пробилась в четвертьфинал соревнований. Симона в двух сетах обыграла россиянку Варвару Грачёву (81-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Халеп выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Грачёвой — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Симона Халеп сразится со своей соотечественницей Жаклин Кристиан, которая во втором круге турнира оказалась сильнее австралийки Айлы Томлянович (7:6, 7:5).

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).