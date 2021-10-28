«За 4 года мы стали лучше». Ван де Зандсхулп — перед игрой с Рублёвым в Санкт-Петербурге

69-я ракетка мира Ботик ван де Зандсхулп поделился ожиданиями от четвертьфинального матча турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге с Андреем Рублёвым. Представитель Нидерландов также вспомнил последнюю игру с россиянинином.

«Помню тот матч в квалификации в Роттердаме. Андрей тогда был примерно 100-м, а я получил уайлд-кард в квалификацию. В первом сете он надрал мне задницу, кажется, 1:6. Он тогда играл слишком сильно.

Потом я начал играть лучше, победил, кажется, 6:3, 6:4. Сейчас всё изменилось, мы оба выросли как игроки. Он шестой в рейтинге, был пятым. Я тоже вырос как игрок с 2017 года. За 4 года мы оба стали лучше. Впереди интересный матч, посмотрим, как всё пройдёт», — сказал ван Де Зандсхулп на предматчевой пресс-конференции.