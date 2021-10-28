17 эйсов помогли Звереву обыграть де Минора и пробиться в 1/4 финала турнира в Вене

Четвёртая ракетка мира Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче 2-го круга немецкий теннисист обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Зверев 17 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету де Минора — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 использованный брейк-пойнт из 5.

В следующем раунде Зверев встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который во втором круге турнира переиграл британца Кэмерона Норри в трёх сетах (2:6, 7:6, 6:4).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не сможет защитить титул, так как в данный момент участвует в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).