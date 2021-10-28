Оже-Альяссим — о камбэке в матче с Норри: в каком-то смысле мне повезло

12-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал результат победного матча второго круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) с британцем Кэмероном Норри (2:6, 7:6, 6:4).

«Знал, что не смогу так легко проиграть. В каком-то смысле мне повезло. Он был так близок к победе, что я просто совершил сумасшедший камбэк во втором сете, чтобы спасти матч. Так случилось сегодня, так что постараюсь выиграть турнир.

Это была важная победа, чтобы остаться в гонке. Думаю, если бы я проиграл тот матч, мне было бы очень трудно пройти в чемпионскую гонку. Но дорога всё равно ещё очень долгая», — приводит слова 21-летнего канадца Tennis World USA.

Напомним, в четвертьфинале турнира в столице Австрии Оже-Альяссим сыграет с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым. Матч пройдёт завтра, 29 октября, в 16:30 мск.