Циципас сенсационно проиграл Тиафо и не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Вене

Третья ракетка мира Стефанос Циципас сенсационно не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
В матче 2-го круга греческий теннисист проиграл представителю США Фрэнсису Тиафо со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 49 минут. Циципас 11 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Тиафо — 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 5.
В следующем раунде Тиафо встретится с аргентинцем Диего Шварцманом, который во втором круге соревнований оказался сильнее француза Гаэля Монфиса — 7:6, 4:6, 6:2.
Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не сможет защитить титул, так как в данный момент участвует в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).
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