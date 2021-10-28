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Циципас сенсационно проиграл Тиафо и не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Вене

Циципас сенсационно проиграл Тиафо и не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Вене
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Третья ракетка мира Стефанос Циципас сенсационно не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче 2-го круга греческий теннисист проиграл представителю США Фрэнсису Тиафо со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 49 минут. Циципас 11 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Тиафо — 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде Тиафо встретится с аргентинцем Диего Шварцманом, который во втором круге соревнований оказался сильнее француза Гаэля Монфиса — 7:6, 4:6, 6:2.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не сможет защитить титул, так как в данный момент участвует в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).

Вена. 2-й круг
28 октября 2021, четверг. 21:40 МСК
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Фрэнсис Тиафо
49
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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