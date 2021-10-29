«Я не думала, что они поженятся». Мама Джоковича рассказала о разногласиях с женой Новака

Дияна Джокович, мама первой ракетки мира Новака Джоковича, поделилась мнением о жене сына Елене. Новак и Елена женаты с 2014 года, у них двое детей.

По словам мамы Джоковича, ей не нравится, что Новак вскоре после свадьбы отказался от употребления мяса.

«Они встретились, когда им было по 18. Я не думала, что они поженятся. Но в итоге он женился на ней. Было бы плохо, если бы я вмешалась.

К сожалению, они редко приезжают. У них своя семья, свой оазис. И Елена некоторые вещи делает по-своему. У нас с ней есть разногласия, особенно в том, что касается режима питания, который я не поддерживаю», — приводит слова Дияны Джокович Tennis World USA, ссылаясь на Blic.

Новак Джокович — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Столько же титулов у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.