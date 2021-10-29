Халеп — о победе над Грачёвой в Клуж-Напоке: в какой-то момент хотела сняться

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась эмоциями от победы в матче второго круга на турнире в Клуж-Напоке. Она обыграла россиянку Варвару Грачёву со счётом 6:4, 6:2.



«В целом я здорово играла, пока у меня не защемило спину после неудачного движения. Я тут же поняла, что ситуация не из лучших — как минимум нужно значительно быстрее завершать розыгрыши. Благо соперница немного помогла своими ошибками.



В какой-то момент подумала о том, чтобы сняться — не хотела усугублять травму. Да я бы и снялась, если бы боль была ещё хоть немного сильнее. У меня уже было такое — поясница болит так сильно, что становится трудно дышать. Надеюсь, в следующем матче буду себя чувствовать хорошо», — цитирует Халеп официальный сайт соревнований.



Следующей соперницей первой ракетки Румынии станет её соотечественница Жаклин Кристиан.