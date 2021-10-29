Халеп — о победе над Грачёвой в Клуж-Напоке: в какой-то момент хотела сняться

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась эмоциями от победы в матче второго круга на турнире в Клуж-Напоке. Она обыграла россиянку Варвару Грачёву со счётом 6:4, 6:2.
«В целом я здорово играла, пока у меня не защемило спину после неудачного движения. Я тут же поняла, что ситуация не из лучших — как минимум нужно значительно быстрее завершать розыгрыши. Благо соперница немного помогла своими ошибками.
В какой-то момент подумала о том, чтобы сняться — не хотела усугублять травму. Да я бы и снялась, если бы боль была ещё хоть немного сильнее. У меня уже было такое — поясница болит так сильно, что становится трудно дышать. Надеюсь, в следующем матче буду себя чувствовать хорошо», — цитирует Халеп официальный сайт соревнований.
Следующей соперницей первой ракетки Румынии станет её соотечественница Жаклин Кристиан.
- 29 октября 2021
-
11:13
-
10:52
-
10:21
-
09:10
-
01:18
-
00:35
- 28 октября 2021
-
23:29
-
23:21
-
22:01
-
21:21
-
20:55
-
20:34
-
19:56
-
19:27
-
19:06
-
17:43
-
17:15
-
16:56
-
15:56
-
15:40
-
14:29
-
12:56
-
11:51
-
10:36
-
10:35
-
09:49
-
09:28
-
08:56
-
08:52
-
00:36
- 27 октября 2021
-
23:49
-
22:29
-
20:57
-
20:48
-
20:25