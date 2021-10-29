Радукану: не думаю, что я уже завершённый продукт

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).
«Мне определённо всё ещё нужно время, чтобы крепко встать на ноги. Сейчас я просто извлекаю уроки из каждого матча, в котором играю. Не думаю, что я уже завершённый продукт», — цитирует Радукану официальный сайт WTA.
Напомним, 18-летняя теннисистка является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. Эмма стала первой, кому удалось выиграть американский мэйджор, начав выступления на нём со стадии квалификации.
В следующем раунде Клуж-Напоки третий номер посева турнира сразится с представительницей Украины Мартой Костюк. Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).
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