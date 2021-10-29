Александр Зверев одержал 300-ю победу в карьере

Четвёртая ракетка мира Александр Зверев обыграл Алекса де Минора (6:2, 3:6, 6:2) из Австралии во втором раунде соревнований в Вене (Австрия). Для немца эта победа стала 300-й в карьере. Учитывая 138 поражений, его процент успешных матчей составляет 68,5%.



24-летний Зверев является победителем 17 турниров категории ATP. Пять раз Александр выигрывал соревнования категории «Мастерс», а на Олимпиаде в Токио он завоевал золотую медаль.



Следующим соперником Зверева в Вене станет канадец Феликс Оже-Альяссим, который во втором круге турнира переиграл британца Кэмерона Норри в трёх сетах (2:6, 7:6, 6:4).



Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не сможет защитить титул, так как в данный момент участвует в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).