Шаповалов снялся с «Мастерса» в Париже, где должен защищать очки за финал

Канадский теннисист Денис Шаповалов принял решение сняться с соревнований категории АТР-1000 в Париже (Франция), которые состоятся с 1 по 11 ноября. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Entry List Updates. Его место в основной сетке займёт американец Маккензи Макдональд.

Стоит отметить, что на парижском турнире Шаповалов должен защищать очки за финал, в который он пробился в розыгрыше 2019 года. В прошлом сезоне Rolex Paris Masters не проводился из-за коронавирусных ограничений.

В текущем сезоне 22-летний канадец провёл 48 матчей, в которых одержал 27 побед. На этой неделе Денис участвует в соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Действующим чемпионом турнира в Париже является серб Новак Джокович, который обыграл Шаповалова в двух партиях — 6:3, 6:4.