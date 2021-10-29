Шаповалов снялся с «Мастерса» в Париже, где должен защищать очки за финал
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Канадский теннисист Денис Шаповалов принял решение сняться с соревнований категории АТР-1000 в Париже (Франция), которые состоятся с 1 по 11 ноября. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Entry List Updates. Его место в основной сетке займёт американец Маккензи Макдональд.
Стоит отметить, что на парижском турнире Шаповалов должен защищать очки за финал, в который он пробился в розыгрыше 2019 года. В прошлом сезоне Rolex Paris Masters не проводился из-за коронавирусных ограничений.
В текущем сезоне 22-летний канадец провёл 48 матчей, в которых одержал 27 побед. На этой неделе Денис участвует в соревнованиях в Санкт-Петербурге.
Действующим чемпионом турнира в Париже является серб Новак Джокович, который обыграл Шаповалова в двух партиях — 6:3, 6:4.
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