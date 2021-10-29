Зверев — о 300-й победе в карьере: рад, что достиг этой цифры в столь раннем возрасте

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал тот факт, что победа над Алексом де Минором (6:2, 3:6, 6:2) на турнире в Вене стала для него 300-й в карьере.
«Я начал выступать в Туре ещё в 16 лет. Сейчас мне 24, я ещё довольно молод, поэтому очень рад получить 300-ю победу на столь раннем этапе карьеры. Надеюсь, меня ждёт ещё много различных достижений.
Что касается моей победы над де Минором, то во втором сете я допустил уж слишком много ошибок — такого делать нельзя. Возможно, я слишком часто торопился. Но и заслуги Алекса нельзя принижать — он нащупал свою возможность и воспользовался ей. К счастью, в решающем сете я снова нашёл свою игру и одержал итоговую победу», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.
24-летний Зверев является победителем 17 турниров категории ATP. Пять раз Александр выигрывал соревнования категории «Мастерс», а на Олимпиаде в Токио он завоевал золотую медаль.
Следующим соперником Зверева в Вене станет канадец Феликс Оже-Альяссим, который во втором круге турнира переиграл британца Кэмерона Норри в трёх сетах (2:6, 7:6, 6:4).
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