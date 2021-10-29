Оже-Альяссим — после камбэка в Вене: иногда судьба игры решается в таких близких моментах

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после волевой победы над британцем Кэмероном Норри на турнире в Вене (Австрия). В ходе матча 12-й номер рейтинга АТР отыграл тройной матчбол и выиграл со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.
«Знал, что не могу проиграть так легко и просто. Кэмерон был близок к победе, но тот мой сумасшедший удар на матчболе… Да, иногда судьба игры решается в таких близких моментах.
Победа над Норри очень важна с точки зрения Чемпионской гонки. Если бы я вылетел на такой ранней стадии, то вряд ли бы уже претендовал на квалификацию на Итоговый турнир. Впрочем, и сейчас мне предстоит долгий путь до Турина», — цитирует Оже-Альяссима официальный сайт АТР.
Следующим соперником канадца станет четвёртая ракетка мира из Германии Александр Зверев.
- 29 октября 2021
-
13:55
-
12:33
-
12:04
-
11:30
-
11:13
-
10:52
-
10:21
-
09:10
-
01:18
-
00:35
- 28 октября 2021
-
23:29
-
23:21
-
22:01
-
21:21
-
20:55
-
20:34
-
19:56
-
19:27
-
19:06
-
17:43
-
17:15
-
16:56
-
15:56
-
15:40
-
14:29
-
12:56
-
11:51
-
10:36
-
10:35
-
09:49
-
09:28
-
08:56
-
08:52
-
00:36
- 27 октября 2021
-
23:49