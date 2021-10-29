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Оже-Альяссим — после камбэка в Вене: иногда судьба игры решается в таких близких моментах

Оже-Альяссим — после камбэка в Вене: иногда судьба игры решается в таких близких моментах
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после волевой победы над британцем Кэмероном Норри на турнире в Вене (Австрия). В ходе матча 12-й номер рейтинга АТР отыграл тройной матчбол и выиграл со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.

«Знал, что не могу проиграть так легко и просто. Кэмерон был близок к победе, но тот мой сумасшедший удар на матчболе… Да, иногда судьба игры решается в таких близких моментах.

Победа над Норри очень важна с точки зрения Чемпионской гонки. Если бы я вылетел на такой ранней стадии, то вряд ли бы уже претендовал на квалификацию на Итоговый турнир. Впрочем, и сейчас мне предстоит долгий путь до Турина», — цитирует Оже-Альяссима официальный сайт АТР.

Следующим соперником канадца станет четвёртая ракетка мира из Германии Александр Зверев.

Вена. 2-й круг
28 октября 2021, четверг. 14:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
12
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 8 6
6 		6 6 4
         
Кэмерон Норри
14
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Комментарии
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