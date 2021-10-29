Оже-Альяссим — после камбэка в Вене: иногда судьба игры решается в таких близких моментах

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после волевой победы над британцем Кэмероном Норри на турнире в Вене (Австрия). В ходе матча 12-й номер рейтинга АТР отыграл тройной матчбол и выиграл со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.



«Знал, что не могу проиграть так легко и просто. Кэмерон был близок к победе, но тот мой сумасшедший удар на матчболе… Да, иногда судьба игры решается в таких близких моментах.



Победа над Норри очень важна с точки зрения Чемпионской гонки. Если бы я вылетел на такой ранней стадии, то вряд ли бы уже претендовал на квалификацию на Итоговый турнир. Впрочем, и сейчас мне предстоит долгий путь до Турина», — цитирует Оже-Альяссима официальный сайт АТР.



Следующим соперником канадца станет четвёртая ракетка мира из Германии Александр Зверев.