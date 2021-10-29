Фритц обыграл обидчика Карацева и стал первым полуфиналистом турнира в Санкт-Петербурге
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28-я ракетка мира американец Тейлор Фритц первым вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), финал которого состоится 31 октября.
В матче третьего круга Фритц в двух сетах обыграл представителя Австралии Джона Миллмана со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Фритц 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Миллмана — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в финал американец поспорит с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада).
Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. В 2020 году россиянин Андрей Рублёв в борьбе за титул обыграл хорвата Борну Чорича.
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