Фритц обыграл обидчика Карацева и стал первым полуфиналистом турнира в Санкт-Петербурге

28-я ракетка мира американец Тейлор Фритц первым вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), финал которого состоится 31 октября.



В матче третьего круга Фритц в двух сетах обыграл представителя Австралии Джона Миллмана со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Фритц 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Миллмана — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал американец поспорит с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада).



Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. В 2020 году россиянин Андрей Рублёв в борьбе за титул обыграл хорвата Борну Чорича.