Шаповалов проиграл в четвертьфинальном матче турнира в Санкт-Петербурге

Канадец Денис Шаповалов неожиданно проиграл в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия). Он уступил представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу в двух сетах — 4:6, 3:6.
Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Шаповалов 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сумел реализовать всего 1 брейк-пойнт из 5. В активе Штруффа тоже 4 эйса и 4 двойные ошибки, при этом он реализовал 4 брейк-пойнта из 8.
Соперником Штруффа по полуфинальному матчу станет американец Тейлор Фритц, который ранее обыграл теннисиста из Австралии Джона Миллмана.
Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича.
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