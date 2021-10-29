Шаповалов проиграл в четвертьфинальном матче турнира в Санкт-Петербурге

Канадец Денис Шаповалов неожиданно проиграл в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия). Он уступил представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу в двух сетах — 4:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Шаповалов 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сумел реализовать всего 1 брейк-пойнт из 5. В активе Штруффа тоже 4 эйса и 4 двойные ошибки, при этом он реализовал 4 брейк-пойнта из 8.

Соперником Штруффа по полуфинальному матчу станет американец Тейлор Фритц, который ранее обыграл теннисиста из Австралии Джона Миллмана.

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича.