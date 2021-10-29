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Рафаэль Надаль сыграл в теннис с 97-летним украинцем

Рафаэль Надаль сыграл в теннис с 97-летним украинцем
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл символический матч со старейшим профессиональным теннисистом мира — 97-летним представителем Украины Леонидом Станиславским. Об этом сообщается в официальном «твиттере» ITF.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» принял гостя на кортах собственной академии на Манакоре. Теннисисты провели несколько розыгрышей, после чего провели личную беседу.

Фото доступно в официальном «твиттере» ITF.

Ранее Станиславский был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной действующий теннисист в мире.

В прошлом Станиславский лично встречался со многими известными спортсменами, такими как Роджер Федерер, Андрей Медведев, Александр Недовесов, Мансур Бехрами и Элина Свитолина.

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