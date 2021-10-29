18-летний Алькарас вышел в полуфинал турнира в Вене, обыграв 7-ю ракетку мира Берреттини

42-я ракетка мира Карлос Алькарас Гарфия вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В четвертьфинальном матче 18-летний испанский теннисист обыграл седьмого номера рейтинга Маттео Берреттини со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Алькарас Гарфия 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Берреттини — 12 эйсов,1 двойная ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 1.

В следующем раунде Карлос Алькарас Гарфия встретится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Зверев (Германия). Этот матч состоится сегодня, 29 октября.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не сможет защитить титул, так как в данный момент участвует в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).